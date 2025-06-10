Huckabee: Haredi Partilere Baskı Yapmadım

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşmesini engellemek için koalisyon ortağı Ultra-Ortodoks (Haredi) partileri ikna etme girişiminde bulunduğu iddialarını yalanladı.

Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Meclisi (Knesset) üyelerini etkilemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığını öne sürdü.

İsrail hükümetini seçmenin, ABD'nin ya da Büyükelçi'nin görevi olmadığını savunan Huckabee, görevinin İsrail halkının karar vereceği hükümetle çalışmak olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Huckabee, İsrail'in hem bilginlere hem askerlere ihtiyacı olduğunu, ancak bu dengeye kendisinin karar veremeyeceğini dile getirdi.

ABD'den bakınca parlamenter sistemin anlaşılamadığını öne süren Huckabee, ABD'nin devam eden "bir savaş" sırasında, Husilerin saldırıları altında ve İran'dan muhtemel bir nükleer tehdit varken çöken bir hükümeti istikrarsız olarak görebileceğine dikkati çekti.

Huckabee, Knesset üyeleriyle görüşmesinde tavsiye veya talimat vermediğini iddia etse de "Bilginler ve askerler arasındaki çatışmanın, hepsinin aşina olduğu, zor seçimlerle karşılaşan ve bunları çözmenin bir yolunu bulan Kral Süleyman tarafından en iyi şekilde çözüldüğünden bahsettim." ifadelerini kullandı.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyor.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor, bu kapsamda bir aydır meclis oylamalarını boykot ederek hükümetin karar almasının önüne geçiyor ve Netanyahu'yu sık sık hükümeti devirmekle tehdit ediyordu.

Muhalefet partileri, İsrail Meclisinin (Knesset) feshi için 11 Haziran'da bir tasarı sunacaklarını açıklamış, hükümetteki Haredi partiler tasarıya destek vereceklerini açıklamıştı.

İsrail Meclisinin feshedilebilmesi için yasa tasarısının yapılacak üç oylamada kabul edilmesi ve Meclis Komitesi'nin onayından geçmesi gerekiyor.

İsrail basını, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin, Haredi vekillere hükümetin düşmesini engellemek için baskı yaptığını iddia etmişti.