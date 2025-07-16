Huckabee, Netanyahu'nun Duruşmasına Katıldı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya destek için Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Büyükelçi Huckabee gazetecilerin mahkemeye neden geldiğini sorması üzerine, "Ne olduğunu görmeye geldim." cevabını verdi.

Alışılmadık bir şekilde Netanyahu'ya destek için duruşmaya katılan Huckabee, hakimlerin verdiği 10 dakikalık arada Netanyahu ile görüştü. Büyükelçi Huckabee'ye İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana da eşlik etti.

Huckabee, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netnayahu'nun duruşmasına uğradım. Sonuç ne mi? Başkan Donald Trump yine haklı..." ifadesini kullandı.

Netnayahu'nun Tel Aviv'de görülen davası öncesinde basına konuşan Huckabee, Netanyahu'nun duruşmasına tanık olmanın ilginç olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'nun yolsuzluk davasına ilişkin tavrını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Huckabee, "Süreçlere veya sonuçlara müdahale etmedi. Bunun kendi yolunda gitmesi gerektiğinin farkında. Ancak bu, onun için kişisel bir mesele. Başbakanı bir dost olarak görüyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya ulaşan "Suriye notu" nedeniyle duruşmaya ara verildi

Öte yandan İsrail ordu radyosu, duruşmanın başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra Netanyahu'nun askeri sekreterinin Başbakana Suriye'deki gelişmeler üzerine bir not ilettiğini aktardı.

İsrail basını, Netanyahu'ya ulaşan notun ardından duruşmaya kısa bir ara verildiğini belirtti.

Trump'tan Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iptal edilmesini talebi

ABD Başkanı Trump, 26 Haziran'da Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun 2019'dan bu yana devam eden yolsuzluk davalarının iptal edilmesini talep etmişti.

Bir kez daha bu talebini dile getiren Trump, İsrail'e milyarlarca dolar yardımda bulunduklarını söyleyerek Netanyahu'ya yapılanları kendisine yapılan "cadı avına" benzetmiş ve "Buna izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Netanyahu'nun yolsuzluk davaları

Dönemin İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında 3 ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.