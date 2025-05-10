Hukukçular Derneği\'nde Gülseren Yeniden Başkan

Hukukçular Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önceki dönem başkanı Mehmet Melih Gülseren, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SETA İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Hukukçular Derneği Başkanı Gülseren, derneğin kendileri için büyük bir miras olduğunu kaydetti.

Gülseren, "Bu mirası korumak ve davamızı daha ileriye taşımak için geçtiğimiz eylül ayında bu kutlu görevi devralmıştık. Görev süremiz boyunca şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket etmeye özen gösterdik." ifadesini kullandı.

Gençlik ve teşkilat çalışmaları hakkında da bilgi veren Gülseren, "Genç hukukçulara alan açmaktan meslektaş dayanışmasını güçlendirmeye kadar birçok alanda sorumluluk üstlendik. Eğitim faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürdük. Temsilcilerimizle gönül köprülerimizi pekiştirmek amacıyla dört ayrı teşkilat kampı düzenledik. Bu dernek, hepimizin ortak emeğiyle güçleniyor, büyüyor ve büyümeye devam edecek inşallah. Hak, hakikat ve adalet ekseninde çaba gösteren, taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Gülseren, sözlerini "Bu aziz görev, benim ve yönetimimizdeki tüm arkadaşlarımız için sadece bir sorumluluk değil aynı zamanda omuzlarımızda taşıdığımız bir vebal. Ancak biz bunu yalnızca bir yük gibi görmüyoruz, gönlümüze alıyoruz. İnşallah hep birlikte, gönül gönüle güzel işlere imza atar; hak yolunda yürümeye devam ederiz." şeklinde tamamladı.

Toplantıya, 26, 27 ve 28. Dönem Milletvekili Cahit Özkan, 28. Dönem Milletvekili Nurettin Alan, 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, 23. Dönem Milletvekili Turan Kıratlı, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, derneğin önceki dönem başkanlarından Ahmet Yılmaz ile Cavit Tatlı'nın da aralarında bulunduğu hukuk ve siyaset camiasından isimler katıldı.