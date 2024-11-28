Hükümlü 28 Yıl Cezayla Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 6 farklı suçtan toplam 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda Abdalağa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 farklı suçtan kesinleşmiş 28 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası olan M.V'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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