Hükümlülerden Okula Boya Projesi

Samsun'un Atakum ilçesinde, "Emeğimiz Eğitim İçin Projesi" kapsamında boyacılık eğitimi alan hükümlüler, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nun sınıf ve koridorlarını boyadı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Canik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Canik Halk Eğitim Merkezi İnşaat Teknolojileri öğretmeni Tahsin Dede'den boya eğitimi alan hükümlüler, hem yeni bir meslek edinme fırsatı buldu hem de kamuya hizmet ederek topluma fayda sağladı.

Yapılan çalışmaların ardından düzenlenen belge törenine Atakum İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Mehmet Öztürkçe, Denetimli Serbestlik Şefi Mustafa Gürsoy ve okul idarecileri katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Nagihan Çağlak Bay, projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, özellikle eğitim kurumlarında yapılmasının eğitimle her şeyin güzelleşeceğini ve ilk adımın hep eğitimle olacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Bay, projenin yürütülmesine öncülük eden Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu'na, Denetimli Serbestlik Proje Yürütücüsü İlyas Köse'ye ve verdiği eğitimlerle projeye katkı sağlayan Tahsin Dede'ye teşekkür etti.