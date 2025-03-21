Hulusi Akar Öğrencilerle Söyleşi Gerçekleştirdi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nun öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'na konuk olarak katılan Akar, burada öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, okulda öğrencilerin birçok alanda konunun uzmanlarından eğitim aldığını ifade etti.

Okulda eğitim, konferans ve söyleşilerin devam ettiğini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Aralık ayında mantık, felsefe, şubatta edebiyat ve şiir üzerine eğitimler, atölye ve etkinlikler düzenlendi. Mektep Melikgazi, bu haftaki söyleşisinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar'ı ağırladı. Gençler sordu, sayın Akar cevapladı. Kendisi engin tecrübeleri ve altın değerindeki nasihatlerini gençlere aktardı."