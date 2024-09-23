Hunan'da Trafik Kazası: 6 Ölü, 7 Yaralı

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CHANGSHA, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Zhuzhou Kenti Kamu Güvenliği Trafik Polisi'nin verdiği bilgilere göre kaza Pazartesi günü saat 7.36'da kentin Lusong Köprüsü üzerinde bir taksinin arkadan çarptığı beyaz bir otomobilin kontrolü kaybederek karşı yönden gelen birkaç araca çarpması üzerine meydana geldi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazanın nedeni araştırılıyor.