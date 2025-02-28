Hünkar Apartmanı Davası Ertelendi

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Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 84 kişinin yaşamını yitirdiği Hünkar Apartmanı davasının ikinci duruşması görüldü. Binada anne, baba, kardeşi ve babaannesini kaybeden Sıla Danyeri, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 84 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Hünkar Apartmanı'nın müteahhitleri İbrahim İlhan ve Ferhat İlhan, statik proje müellifi Ahmet Özdemir ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istedi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen ikinci duruşmaya başka dosyadan tutuklu statik proje müellifi Ahmet Özdemir bulunduğu cezaevinden, tutuksuz sanık müteahhit İbrahim İlhan bulunduğu ilden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, başka dosyadan tutuklu sanık Ferhat İlhan ve tutuksuz sanık statik fenni mesulü Nevzat Bahşi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanıklar üzerlerin atılı suçlamaları kabul etmeyerek, suçsuz olduklarını ve beraatlerini talep etti. Hünkar Apartmanı'nda anne, baba, kardeşi ve babaannesini kaybeden Sıla Danyeri, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.