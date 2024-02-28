Hunter Biden, babasını işlerine karıştırmadığını iddia etti

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ABD Başkanı Joe Biden'in oğlu Hunter Biden, Temsilciler Meclisi komitesinde verdiği ifadede "babasını işlerine karıştırmadığını" öne sürdü.

Hunter Biden, bugün Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinin kapalı oturumunda ifade vermek için ABD Kongresi'ne geldi.

Oturumun açılış konuşması metninde Biden, "Bugün komitelere, bu soruşturmanın yanlış iddialarına son vermesi gereken tartışılmaz bir gerçeği sunmak için buradayım: Babamı işime karıştırmadım." ifadelerini kullandı.

Biden, hakkındaki iddiaların "yalan" olduğunu söyleyerek, ne avukatlık yaparken, ne de yurt içi veya yurt dışı yatırım ve işlemlerinde, yönetim kurulu üyesi olduğu kuruluşlarda, hiçbir yerde babasını "asla" işlerine karıştırmadığını savundu.

Açılış konuşmasının ardından kapalı oturumda Biden, Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin sorularını cevaplamaya devam etti.

Hunter Biden soruşturması

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinin ilgili komiteleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında oğlu Hunter Biden'ı ifadeye çağırmış, Biden ise bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söylemişti. Önce kapalı oturumda ifadesi talep edilen Hunter Biden ifade vermeye gitmemişti.

Aylar süren tartışmaların ardından Biden, Temsilciler Meclisi Denetleme Komitesinin kapalı oturumda bugün ifade vermeyi kabul etmişti.

Temsilciler Meclisinin, ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.