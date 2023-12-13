 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hunter Biden, ifadeye ancak halka açık olması şartıyla katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Hunter Biden, ifadeye ancak halka açık olması şartıyla katılacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Hunter Biden, sadece kamuya açık bir ortamda ifade vermek istediğini belirtti. Hunter Biden, babasının işine karışmadığını ve bu iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt olmadığını söyledi. Avukatları, ifadenin gizli alınması konusunda ısrarcı olan Komite üyeleriyle anlaşmazlık yaşıyor.

Hunter Biden, ifadeye ancak halka açık olması şartıyla katılacak
13.12.2023 - 19:31,
Abone Ol

ABD Başkanı Joe Biden'ın görevden alınmasına yönelik soruşturma kapsamında Temsilciler Meclisinin ifadeye çağırdığı oğul Hunter Biden, bunu ancak "halka açık olması" şartıyla kabul edeceğini söyledi.

Hunter Biden, Temsilciler Meclisi Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesi önünde ifade vermek için kendisine tanınan sürenin bitmesine yakın Kongre binası önünde basın açıklaması yaptı.

Kamuya açık bir ortamda ifade vermek için Kongre binasında olduğunu belirten Biden, Komitenin Cumhuriyetçi üyelerini eleştirerek, "kapalı kapılar ardında" ifade verme talebini reddettiğini söyledi.

Hakkında azil süreci yürütülen babasını savunan Hunter Biden, "Elimden geldiğince açık söyleyeyim, babam ne yurt içi ne yurt dışı yatırımlarımda işime karışmadı." dedi.

Biden, "Babamın mali olarak işime karıştığı yönündeki iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt yok çünkü böyle bir şey olmadı." diye ekledi.

Hunter Biden'ın avukatları, müvekkillerinin, Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesine ifade vermeye istekli olduğunu, ancak bunun kamuya açık yapılmasını istediklerini aktarırken, Komitenin Cumhuriyetçi üyeleri ifadenin gizli alınması konusunda ısrarcı.

Gözetim ve Hesap Verilebilirlik Komitesinin Hunter Biden'ı, babası Joe Biden'a yönelik azil soruşturmasının resmileştirilmesine yönelik kararın oylanmasının beklendiği gün duruşmaya çağırması dikkati çekti.

Temsilciler Meclisinin ABD Başkanı'na yönelik çok yönlü azil soruşturmasında, Biden'ın aile üyelerinin yabancı iş anlaşmalarından uygunsuz bir şekilde yararlanıp yararlanmadığı veya bu politikayı fayda sağlamak için kullanıp kullanmadığına ilişkin iddiaların yanı sıra Adalet Bakanlığının vergi suçlarını uygunsuz bir şekilde yavaşlattığı iddiaları da araştırılıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Soruşturma, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hunter Biden, ifadeye ancak halka açık olması şartıyla katılacak - Son Dakika


19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49
Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23
Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40
Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34
HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı

Son Dakika
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
17:23 Daha haftalar var! İsmail Kartal Becao'nun dönüş tarihini verdi
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, yerel seçimde işbirliği için olumlu sinyal verdi
16:40 Dedelerin okey masasındaki taş kavgası kıraathaneyi karıştırdı
16:34 HEDEP Ağrı milletvekili Sırrı Sakık iki oturum ceza aldı
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 19:49:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hunter Biden, ifadeye ancak halka açık olması şartıyla katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement