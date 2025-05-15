HÜRJET İspanya'dan İlgi Gördü - Son Dakika
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HÜRJET İspanya'dan İlgi Gördü

İspanyol hava kuvvetleri, HÜRJET'i tercih ederek Türk savunma sanayisine büyük bir katkı sağladı.

15.05.2025 11:14
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar; İspanyolların, Amerikalıların ve İtalyanların uçaklarını seçmeyip ilk tercihlerini Türklerin HÜRJET'inden yana kullandıklarını söyledi.

Uçar, AA muhabirine verdiği demeçte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ile AIRBUS ve İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan, HÜRJET'in İspanya'ya satışının önünü açacak ve ortak altyapı üretimini öngören mutabakat zaptını değerlendirdi.

"Çok mutluyuz. İspanya ile yaptığımız anlaşma uzun süredir TUSAŞ'ın SSB'nin üzerinde çalıştığı projenin önemli bir kilometre taşıdır." diyen Uçar, "İspanya Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kendi personelini eğittiği eğitim uçarlarını birkaç yıl sonra envanterinden çıkaracak. Buna alternatif olarak bir uçak arıyordu ve ihale yaptı. İtalyanlar, Amerikalılar ve biz yarıştık. Çok şükür bizim uçağımızı beğendiler." diye konuştu.

HÜRJET'in kendi klasmanında dünyadaki diğer ülkelere nazaran daha yeni teknolojisi olduğunu vurgulayan Uçar, "HÜRJET'in üzerinde elektronik donanımlar daha yeni ve modern. Dolayısıyla Amerikan ve İtalyan alternatiflerini geride bıraktık ve İspanyollar ile bu noktaya gelerek işbirliği anlaşması yaptık. Belki biraz arkadan geldik ama hızlı koştuk, yakaladık ve bazı alanlarda pek çok ülkeyi geçtik. HÜRJET özelinde de bizim uçağımız daha yeni." ifadelerini kullandı.

SSB olarak her işte öncelikli amaçlarının hakkaniyetli işbirlikleri yapmak olduğunu aktaran Uçar, geçmişte bazı ülkelerle yaşadıkları sıkıntıları tekrar çekmemek için beraber çalıştıkları ortaklarıyla ve ülkelerle birlikte kazanma politikası yürüttüklerini dile getirdi.

SSB Başkan Yardımcısı Uçar, "Kimseyi pazar olarak görmek istemiyoruz. Her ülke ile hakkaniyetli işbirliği yapmak istiyoruz. Biz inanıyoruz ki hakkaniyetli olmayan bir şeyin bereketi de olmaz. Ülkemiz, milletimiz, medeniyetimiz için, bereketli olması için yaptığımız işlerin muhakkak bir sonraki adımını da düşünüyoruz." dedi.

HÜRJET için yapılan anlaşma, üçüncü ülkelere açılmak için İspanya ile "evlilik" gibi görülüyor

AIRBUS gibi önemli bir firmaya sahip İspanya'nın havacılıkta güçlü olduğunu, yıllardır tasarımı olan uçaklar ürettiğini belirten Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle HÜRJET'te bizim burada ana yükleyici olarak görev almamız gurur verici. Bunun da ötesinde İspanya ile yapacağımız işbirliğini, başka ülkelere, bölgelere açılmakta bir köprü gibi görüyoruz. Dünyanın belli bölgelerinde Türkiye'nin çok güçlü işbirlikleri var. Aynı şekilde İspanya'da. O yüzden biz İspanya ile bunu bir evlilik gibi düşünüp belli bölgelere beraber açılmayı, bu uçağın farklı versiyonlarını üretmek istiyoruz."

HÜRJET'in eğitim uçağı olarak planlanmasına rağmen daha da geliştirilebileceğine işaret eden Uçar, "KAAN'a taktığımıza benzer, milli hava unsurlarımızı entegre edeceğiz. Kendi uçak gemimizde indirip kaldıracağız. Bu uçağı İspanya ile birlikte farklı versiyonlarda üçüncü ülkelere pazarlayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 25-30 yıl önce teknoloji alırken artık yurt dışına teknoloji transferi yaptığını söyleyen Uçar, "İspanya'nın doğal olarak HÜRJET'in içine bazı altyapı ve teknoloji parçalarının yerleştirilmesini istediğini, bu konuda İspanyol şirketleriyle çalışacaklarını" anlattı.

Nihai anlaşmanın yıl sonunda imzalanması hedefleniyor

TUSAŞ ve AIRBUS arasındaki mutabakat zaptıyla "Türk ve İspanyol firmalarının birlikte çalışması için başlangıç fişeğinin ateşlendiğini" dile getiren Uçar, "Bu firmaların ürünleri nelerdir? Hangisi, ne kadar ürünlerini verecek? Entegrasyon faaliyetleri nasıl olacak? Önümüzde bunun detaylarını konuşmak var." dedi.

İstanbul'da gelecek temmuz ayında yapılacak Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF), İspanya ile imzalanan mutabakat zaptının daha da netleşmiş olacağını ifade eden Uçar, "İstanbul'da bu görüşmeleri olgunlaştırıp biraz daha netleştirmek istiyoruz ama hedefimiz, yıl sonunda bu anlaşmayı nihayete erdirip tamamen imzalamak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Politika, İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HÜRJET İspanya'dan İlgi Gördü - Son Dakika

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