Hüseyin eş-Şeyh, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Oldu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh'in, Filistin Devlet Başkan Yardımcılığına getirildiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'ta yapılan İcra Komitesi toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Devlet Başkan Yardımcılığı görevi için Şeyh'i aday gösterdi.

İcra Komitesinin de onaylamasıyla Şeyh, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı seçildi.

Şeyh ise kendisini aday gösteren Abbas'a teşekkür etti.

FKÖ Merkez Konseyi tarafından 24 Nisan'da yapılan çevrim içi toplantıda, Başkan Yardımcılığı makamı ihdas edilmesi kararı alınmıştı.

Yeni oluşturulan makam, FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı ile Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerini birlikte kapsıyor.