Husiler ABD Gemilerine Saldırdı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD'ye ait 1 muhrip ve 3 ikmal gemisini, 16 balistik füze ve bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde ABD ordusuna ait 1 muhrip ve Stena İmpeccable, Maersk Saratoga ve Liberty Grace adlı 3 ikmal gemisinin vurulduğunu belirtti.

Seri, 16 balistik füze ve İHA ile düzenlenen saldırıların tam isabetle gerçekleştirildiğini kaydetti.

ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.