Husiler, ABD İHA'sını Düşürdü

SANA, 14 Nisan (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, pazar günü ABD yapımı bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) daha düşürdüklerini ve bunun Kasım 2023'ten bu yana düşürdükleri ABD'ye ait 19. İHA olduğunu açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "ülkenin kuzeybatısındaki Hacca vilayetinin hava sahasında düşmanca görevler yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı düşürdük" dedi.

İHA'nın yerli üretim bir karadan havaya roketle düşürüldüğünü kaydeden Seri, "ABD'nin devam eden saldırılarının" askeri yeteneklerine darbe vurmadığını vurguladı.

Filistinli halkına olan desteğin yinelendiği açıklamada operasyonların "Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırıları duruncaya ve bölgeye yönelik abluka kaldırılıncaya kadar" devam edeceği belirtildi.