Husiler, ABD'nin Kamaran Adası'na Hava Saldırısı Düzenlediğini İddia Etti

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde iline bağlı Kamaran Adası'na 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalının haberinde, ABD savaş uçaklarının Kamaran Adası'na 5 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırıya dair başka detay paylaşılmazken, ABD'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'de yer alan ve Yemen'e ait olan Kamaran Adası, idari olarak ülkenin batısındaki sahil vilayeti Hudeyde'ye bağlı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.