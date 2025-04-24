Husiler: ABD Saldırılarında 3 Yaralı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sana ve Sada kentlerini hedef alan saldırılarında 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Husi yönetiminin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama, Husilere ait SABA haber ajansında yayımlandı.

Açıklamada, Sana'nın doğusundaki Cerraf Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıda ayrıca kuzeydeki Biru Zayd Mahallesi'nde ise evlerin hasar gördüğü kaydedildi.

Ülkenin kuzeyindeki Sada iline bağlı Al Salim ile Sehar ilçelerine düzenlenen saldırıda ise 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

ABD'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları dün akşam saatlerinde Al Salim ilçesine 6 hava saldırısı düzenlemişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.