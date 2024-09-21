Husiler Barış İçin Hazır

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Husi lideri El Meşat, Yemen'de barış için müzakerelere hazır olduklarını belirtti.

21.09.2024 10:11
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SANA, 21 Eylül (Xinhua) -- Yemen'deki Husi Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonla barış yapmaya hazır olduklarını belirtti.

El Meşat, Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesinin 10. yıldönümü arifesinde Cuma günü televizyonda yaptığı konuşmada, "Barışa ulaşmak için tek çözüm Yemenlilerin maaşlarının ödenmesi, Yemen'in havalimanları ve limanlarının açılması ve tüm tutukluların serbest bırakılması" dedi.

Yetkili, "Barış için ayrıca tazminat ödenmesi, zararların giderilmesi ve tüm yabancı güçlerin ülkeden tamamen çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Yemen'de, 2014 yılından bu yana yıkıcı çatışmalar yaşanıyor. Husi grubu 21 Eylül 2014'te ülkenin kuzeyindeki bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirerek uluslararası tanınırlığa sahip Yemen hükümetini başkent Sana'dan çıkmaya zorladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ertesi yıl Yemen hükümetini desteklemek üzere ülkedeki çatışmalara müdahale etti.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

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