Husiler'den Tam Esir Takas Teklifi

SANA, 7 Haziran (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Yemen hükümetiyle tüm esirleri kapsayan bir takasa hazır olduklarını duyurdu. Cuma günü yapılan duyuru, iç savaşın 2014 sonunda patlak vermesinden bu yana grubun yaptığı en kapsamlı öneri olarak öne çıkıyor.

Husilere bağlı Saba Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Husi Esir İşleri Komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtaza "istisnasız tüm tarafların tüm esirlerini içeren tam bir takas süreci" yürütmeye hazır olduklarını söyledi.

Murtaza, Suudi Arabistan hükümetine bu teklife "önkoşulsuz yanıt vermeleri" için Yemen hükümetine baskı yapma çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti ve Husiler, 2023 yılında Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda yaklaşık 900 esirin takas edildiği bir anlaşma yapmıştı. 2020'de gerçekleşen benzer bir takasta da iki taraftan 1.000'e yakın esir ve tutuklu serbest bırakılmıştı.

2014 yılının sonlarında Husilerin ülkenin kuzeyinin kontrolünü büyük oranda el geçirip Yemen hükümetini başkent Sana dışına sürmesiyle başlayan Yemen'deki iç savaş halen devam ediyor.

Husiler ve Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar, BM arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin ardından Nisan 2022'den bu yana azalmış durumda.