Husiler Mayıs'ta İsrail'e 22 Saldırı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, mayıs ayında İsrail'e 22 saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, "Düşman İsrail'e yönelik en yoğun, en acı verici ve en ızdıraplı ay, içinde bulunduğumuz mayıs ayı oldu" ifadelerine yer verildi.

Mayıs başından bu yana, Husilere bağlı silahlı kuvvetlerin İsrail'e yönelik birçok hedefe çeşitli şekillerde saldırılar düzenlediği hatırlatıldı.

İsrail işgali altındaki topraklarda stratejik ve askeri noktaların hedef alınmasının yanı sıra Ben-Gorion Havalimanı, Yafa ve Hayfa bölgelerinin de vurulduğu belirtilen haberde, mayıs ayında İsrail'e 22 saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Haberde Husilerin Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım suçlarına karşılık 4 Mayıs'ta İsrail'e dönük kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını açıkladıkları hatırlatıldı.

Aynı gün Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Ben Gorion Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle saldırı düzenlendiğini, İsrail ve ABD savunma sistemlerinin bunu düşürmeye güç yetiremediğini ifade etmişti.