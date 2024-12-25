Husiler Tel Aviv'e Füze Fırlattı

Güncel

SANA, 25 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler salı günü sabah erken saatlerde Tel Aviv'e "hipersonik balistik füze" fırlattıklarını duyururken, İsrail saldırıyı başarıyla önlediğini açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, pazar günü gruba ait El-Mesire televizyonunda yaptığı açıklamada, " Gazze'deki Filistin halkına destek amacıyla Tel Aviv'de askeri bir hedefe yönelik hipersonik balistik bir füze fırlattık" dedi.

Sözcü, İsrail'e karşı daha fazla saldırı düzenleyeceklerini ve ABD öncülüğünde Yemen'e düzenlenen hava saldırılarının kendilerini durduramayacağını söyledi.

Seri, "Yemen'e yönelik İsrail-Amerikan-İngiliz saldırılarına karşı koymaya tamamen hazırız ve hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise salı günü Husiler tarafından fırlatılan bir füzeyi önlediklerini açıkladı.