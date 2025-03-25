Husiler, Tel Aviv Havalimanı'na Saldırdı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na birkaç gün içinde beşinci kez saldırı düzenlediğini duyururken İsrail ise atılan füzelerin ülke hava sahasına girmeden engellendiğini belirtti.

Husilerin silahlı gücünden yapılan açıklamada, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın ve Kızıldeniz'deki ABD güçlerinin bir kez daha hedef alındığı ifade edildi.

Husiler, birkaç gün içinde beşinci kez hedef aldıkları Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na "Zülfikat" ve "Filistin 2" adlı iki balistik füzeyle saldırı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İsrail ordusu ise yazılı bir açıklama yaparak, Yemen'den fırlatılan balistik füzelerin ülke hava sahasına girmeden engellendiğini bildirdi.