Husiler, USS Truman ile Çatışıyor - Son Dakika
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Husiler, USS Truman ile Çatışıyor

Yemen'deki Husiler, ABD'nin USS Truman gemisiyle üç kez çatıştıklarını açıkladı.

30.03.2025 12:16
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkeye yoğun saldırıları sebebiyle ABD'ye ait uçak gemisi USS Harry S. Truman'ın son 24 saatte üç kez çatıştıklarını belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, televizyondan yayınlanan açıklamasında, "Silahlı kuvvetlerimiz, Kızıldeniz'deki Amerikan uçak gemisi 'Truman' ve düşman savaş gemileriyle son 24 saatte üç kez çatıştı." dedi.

Seri, saldırıların "birkaç seyir füzesi ve insansız hava araçlarıyla" gerçekleştirildiğini belirtti.

"Amerikan saldırılarına karşı üçüncü haftadır etkili bir şekilde direndiklerini" vurgulayan Seri, Filistin halkına destek vermekten vazgeçmeyeceklerini ve Gazze'deki saldırılar durana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Husilere ait "El-Mesira" televizyon kanalı da dün ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Sada vilayetini yedi hava saldırısıyla vurduğunu bildirmişti.

Son günlerde ABD'nin Husilerin kontrolü altındaki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti veya yaralandı, ayrıca büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuşlardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, USS Truman ile Çatışıyor - Son Dakika

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