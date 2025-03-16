Husiler Zamar'da Hava Saldırısı İddia Etti

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin orta kesimindeki Zamar kentinin bazı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki haberde, ABD ve İngiltere'nin, Zamar kentinin çevresi ile Anes ilçesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Haberde, saldırı sonucu yaşanan zayiata dair bilgi verilmedi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e dünden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 20 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da dün Truth Social platformu hesabından yaptığı açıklamada, orduya, Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.