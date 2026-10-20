Husilerin Taiz'deki konut ve ambulans saldırısında 3 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

Yemen'de İran destekli Husilerin sivil yerleşim yerleri ile bir ambulansı hedef alan saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Taiz yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kentteki Siyneh ve El-Mesbah bölgelerinde konutları hedef alan bombardıman sonucu 1 kadın öldü, 2 ve 5 yaşlarında iki çocuk dahil 7 sivil yaralandı.

Yemen resmi ajansı SABA'daki haberde ise Taiz'in Sabir Eş-Şekab bölgesinde bir ambulansın Husiler tarafından havan topuyla hedef alınarak iki kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ambulansın, 18 yaşındaki Taybe Abdulrakib Abdu Abdullah isimli kızı hastaneye götürdüğü sırada vurulduğu, saldırıda genç kız ve ambulans şoförünün hayatını kaybettiği, refakat eden doktorun yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan saldırısında siviller hayatını kaybetti

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan savaş uçaklarının düzenlediği hava ve füze saldırılarında sivillerin de hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti.

Yemen'in Cevf, Taiz, Sada, Marib, Hacca, Lahic, Amran ve İbb vilayetlerindeki sivil yerleşim yerlerine son 24 saatte 93 saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Seri, F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla bombardıman yapıldığını belirtti.

Seri, Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava ve füze saldırılarının toplam sayısının 2 bin 793'e ulaştığını duyururken, son saldırılarda ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.