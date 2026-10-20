Husilerin Taiz'deki konut ve ambulans saldırısında 3 sivil öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Husilerin Taiz'deki konut ve ambulans saldırısında 3 sivil öldü, 8 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taiz'de Husilerin Siyneh ve El-Mesbah'taki konut saldırılarında 1 kadın öldü, 2 ve 5 yaşındaki çocuklar dahil 7 sivil yaralandı. SABA'ya göre Sabir Eş-Şekab'ta havanla vurulan ambulansta 18 yaşındaki genç kız ve şoför öldü, doktor yaralandı; toplam 3 sivil öldü, 8 kişi yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin sivil yerleşim yerleri ile bir ambulansı hedef alan saldırılarında 3 sivilin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Taiz yerel yönetiminden yapılan açıklamaya göre, kentteki Siyneh ve El-Mesbah bölgelerinde konutları hedef alan bombardıman sonucu 1 kadın öldü, 2 ve 5 yaşlarında iki çocuk dahil 7 sivil yaralandı.

Yemen resmi ajansı SABA'daki haberde ise Taiz'in Sabir Eş-Şekab bölgesinde bir ambulansın Husiler tarafından havan topuyla hedef alınarak iki kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ambulansın, 18 yaşındaki Taybe Abdulrakib Abdu Abdullah isimli kızı hastaneye götürdüğü sırada vurulduğu, saldırıda genç kız ve ambulans şoförünün hayatını kaybettiği, refakat eden doktorun yaralandığı ve aracın kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

Yemen'deki Husiler: Suudi Arabistan saldırısında siviller hayatını kaybetti

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan savaş uçaklarının düzenlediği hava ve füze saldırılarında sivillerin de hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti.

Yemen'in Cevf, Taiz, Sada, Marib, Hacca, Lahic, Amran ve İbb vilayetlerindeki sivil yerleşim yerlerine son 24 saatte 93 saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Seri, F-15 ve Typhoon tipi savaş uçaklarıyla bombardıman yapıldığını belirtti.

Seri, Suudi Arabistan tarafından düzenlenen hava ve füze saldırılarının toplam sayısının 2 bin 793'e ulaştığını duyururken, son saldırılarda ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi.

Kaynak: AA
Savaş ve Çatışmaİnsan HaklarıOrta DoğuGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransız basını: Galatasaray’ı Lille’de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak Fransız basını: Galatasaray'ı Lille'de ordudan 250 asker ve 6 keskin nişancı koruyacak
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Doğu Libya’daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019’daki deniz muhtırasını onayladı Doğu Libya'daki meclis boykotu kaldırdı, Türkiye ile 2019'daki deniz muhtırasını onayladı
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:56
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı Yasak ilişki iddiası
Baba ve oğlunun av tüfeğiyle öldürülmesinde sır perdesi aralandı! Yasak ilişki iddiası
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
18:55
Tanju Özcan’a 7 yıl hapis cezası
Tanju Özcan'a 7 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 21:45:02. #7.12#
SON DAKİKA: Husilerin Taiz'deki konut ve ambulans saldırısında 3 sivil öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei