Husumetleşme Bıçaklı Kavga ile Sonuçlandı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Husumetleşme Bıçaklı Kavga ile Sonuçlandı: Bir Kişi Tutuklandı

Husumetleşme Bıçaklı Kavga ile Sonuçlandı: Bir Kişi Tutuklandı

İnegöl'de bir tamirhanede, husumetli iki kişi arasında küfür nedeniyle çıkan kavga bıçaklı çatışmaya dönüştü. Oğuzhan A. göğsünden yaralanırken, Mesut Durgut tutuklandı.

01.01.2025 20:27  Güncelleme: 20:29
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamirhanede karşılaştığı husumetlisi Oğuzhan A.'yı (25) küfür nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralayan Mesut Durgut (54), tutuklandı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27'nci Metal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan A., babası Refik A. (50) ile beraber araç lastiği tamiri için lastikçiye gitti. Oğuzhan A., daha önce telefonda küfürleşip tartıştığı Mesut Durgut ile işyeri önünde karşılaşınca ikili arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Oğuzhan A.'yı göğsünden bıçaklayan Durgut, kendisi de aldığı darbelerle yaralandı. Oğuzhan A., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, şüpheli Mesut Durgut ise yine özel bir araçla İnegöl'de bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Oğuzhan A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mesut Durgut'un emniyette verdiği ifadesinde, "Bir kaç gün önce telefonda tartışmıştık, küfürleşme yaşandı. Olaydan sonra lastikçi önünde denk geldik. Tartışmada kavga ettik. Kavgada bende kendimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durgut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Husumetleşme Bıçaklı Kavga ile Sonuçlandı: Bir Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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