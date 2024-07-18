Husumetli iki aile üç yıl aradan sonra barıştırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Husumetli iki aile üç yıl aradan sonra barıştırıldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde Urfan ve Yalçın aileleri arasında üç yıl önce başlayan husumet düzenlene barış töreni ile sona erdi. Yaklaşık üç yıl önce Mutki'nin Aşağıkaraboy Köyünde meydana gelen kavgada Yalçın ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası aralarında husumet olan Urfan ve Yalçın aileleri bugün barıştırıldı.

18.07.2024 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Husumetli iki aile üç yıl aradan sonra barıştırıldı

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde Urfan ve Yalçın aileleri arasında üç yıl önce başlayan husumet düzenlene barış töreni ile sona erdi.

Yaklaşık üç yıl önce Mutki'nin Aşağıkaraboy Köyünde meydana gelen kavgada Yalçın ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası aralarında husumet olan Urfan ve Yalçın aileleri bugün barıştırıldı. Bir düğün salonda düzenlenen barış töreninde bölgenin kanaat önderlerinin ara girmesiyle iki arasındaki husumet sona erdi. Düzenlenen barış törenin Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay birer konuşma yaptılar.

Vali Erol Karaömeroğlu yaptığı konuşmada, "Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşadığımız bu günlerde, savaşmanın haram kabul edildiği dört kutsal aydan birindeyiz. Yaklaşık üç sene önce, Urfan ve Yalçın aileleri arasında yaşanan tatsız olaydan dolayı, yaşanılan üzüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Ancak bugün, geçmişte yaşanan bu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için atılan bu adımın, ebedi sürecek kardeşliğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Her iki ailenin de perişan bir halde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Tanğlay, "Şehrimizde üç yıl önce üzücü bir olay olmuştu. Bu üzücü olayla beraberde aileler perişan bir haldeydi. Bugün itibari ile başta kanaat önderlerimizin aile büyüklerimizin ve bu işte emeği geçen hemşerilerimizin çok güzel bir ana güne şahitlik ediyoruz" dedi.

Düzenlenen tören Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani'nin yaptığı dua sonrası barış töreni ailelerin Kur'an-ı Kerimin altından geçerek barışması ile son buldu.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, kanaat önderleri, husumetli aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

Bitlis, Mutki, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husumetli iki aile üç yıl aradan sonra barıştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:14 ’’Zıkkım yesin, gebersinler’’ sözü ortalığı karıştırdı Yeniden Refah’ta 220 kişilik istifa ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: Husumetli iki aile üç yıl aradan sonra barıştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement