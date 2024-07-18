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Husumetli iki aile üç yıl aradan sonra barıştırıldı

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesinde Urfan ve Yalçın aileleri arasında üç yıl önce başlayan husumet düzenlene barış töreni ile sona erdi.

Yaklaşık üç yıl önce Mutki'nin Aşağıkaraboy Köyünde meydana gelen kavgada Yalçın ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası aralarında husumet olan Urfan ve Yalçın aileleri bugün barıştırıldı. Bir düğün salonda düzenlenen barış töreninde bölgenin kanaat önderlerinin ara girmesiyle iki arasındaki husumet sona erdi. Düzenlenen barış törenin Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay birer konuşma yaptılar.

Vali Erol Karaömeroğlu yaptığı konuşmada, "Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzurunu yaşadığımız bu günlerde, savaşmanın haram kabul edildiği dört kutsal aydan birindeyiz. Yaklaşık üç sene önce, Urfan ve Yalçın aileleri arasında yaşanan tatsız olaydan dolayı, yaşanılan üzüntüleri hepimiz hatırlıyoruz. Ancak bugün, geçmişte yaşanan bu üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için atılan bu adımın, ebedi sürecek kardeşliğin ilk adımı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Her iki ailenin de perişan bir halde olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Tanğlay, "Şehrimizde üç yıl önce üzücü bir olay olmuştu. Bu üzücü olayla beraberde aileler perişan bir haldeydi. Bugün itibari ile başta kanaat önderlerimizin aile büyüklerimizin ve bu işte emeği geçen hemşerilerimizin çok güzel bir ana güne şahitlik ediyoruz" dedi.

Düzenlenen tören Bitlis İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani'nin yaptığı dua sonrası barış töreni ailelerin Kur'an-ı Kerimin altından geçerek barışması ile son buldu.

Törene Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Ak Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ak Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi, kurum amirleri, kanaat önderleri, husumetli aileler ve vatandaşlar katıldı.