Husumetlinin Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale'de husumetli olduğu kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, M.B.K'yi Kaletepe Mahallesi'ndeki evinin önünde tabancayla yaralayan zanlı E.A'yı kent merkezinde gözaltına aldı.
Evinde yapılan aramada 3 kuru sıkı tabanca ele geçirilen zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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