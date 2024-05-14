Hüyük ilçesinde üretilen organik çileğin tarladan sofraya yolculuğu başladı - Son Dakika
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Hüyük ilçesinde üretilen organik çileğin tarladan sofraya yolculuğu başladı

Hüyük ilçesinde üretilen organik çileğin tarladan sofraya yolculuğu başladı

Hüyük ilçesinde üretilen ve coğrafi işaretli Hüyük çileği, bu yıl 15 gün erken meyve vermeye başladı. Tarlalardan toplanmaya başlanan çileğin bolluğu üreticileri sevindirdi. Çilek fiyatlarının düşük olmasına rağmen coğrafi tescil belgeli çileklerin büyükşehirlerde daha yüksek fiyatlara satıldığı belirtiliyor.

14.05.2024 16:47
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Konya'nın Hüyük ilçesinde üretilen organik çileğin tarladan sofraya yolculuğu başladı.

Hüyük ilçesinde üretilen ve coğrafi işaretli ürün olan Hüyük çileği havaların güzel gitmesi ile bu yıl 15 gün erken meyve vermeye başladı.

Bir haftadır tarlalardan toplanmaya başlanan çileğin bolluğu ise üreticiyi sevindirdi.

İlçedeki Mutlu Çilek Alım Merkezi'nde hem üretim ve aracılık yapan Onur Çetin, bu seneki çileğin veriminden memnun olduğunu söyledi.

Çetin, "Fabrikalık küçük çileklerin kilosu 20 liradan, sofralık ürünlerin ise 35-40 liradan alım satım yapıyoruz." dedi.

Hüyük Mutlu Mahallesi'nde yaşayan üretici Sabit Altınyazar ise 20 dekar alanda çilek ekimi yaptığını, hava şartlarının elverişli olması durumunda 45, 50 ton verim almayı umduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çilek üretim maliyetlerimiz çok arttı şu anda mevsim olarak her yerde çilek var ve çilek fiyatlarımız çok düşük. Bizim ürettiğimiz coğrafi tescil belgeli çileğin büyükşehirlerde neredeyse iki katı fiyatına satıldığını görüyoruz, bir kaç ay sonra sadece bizim yöremize has çileklerimiz olacağı için fiyatlar biraz daha yükselecek ve emeğimizin karşılığını alacağımızı düşünüyorum tüm üretici arkadaşlarıma bereketli bir sezon dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hüyük ilçesinde üretilen organik çileğin tarladan sofraya yolculuğu başladı - Son Dakika

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