Konya'nın Hüyük ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla sergi gerçekleştirildi.
Hüyük Belediye Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, ilçede eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin el emeği eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Öğrencilerin kendi eserlerini tanıttığı sergi, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe, Hüyük Kaymakamı Muhammed Ebrar Evsen, Belediye Başkanı Sadık Sefer, öğrenciler ve aileler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hüyük'te Engelliler Haftası Sergisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?