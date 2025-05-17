Hüyük\'te Gençlik Yürüyüşü Yapıldı

Hüyük ilçesinde gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi.
Kentte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve gençlik yürüyüşü yapıldı.
Yürüyüşte, belediye ekiplerince vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.
Etkinlikte, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.
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