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Hüyük'te tarımsal planlama toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Gençlik Merkezi'nde düzenlen programda, üreticilere tarımsal planlama ve kurumun destekleri anlatıldı.

Programa, Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel, Belediye Başkanı Sadık Sefer, kurum yetkilileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Hüyük'teki okullar ziyaret edildi

Hüyük Kaymakamı Ahmet Turan Gel ile Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçedeki okullara ziyarette bulundu.

Gel ile Sefer, okul ziyaretlerinde öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti, istek ile talepleri dinledi.

Akşehir'e doktor ataması

Akşehir ilçesine kalp damar cerrahisi uzmanı atandı.

Hastanenin Başhekimi Bülent Erdem, yaptığı açıklamada, anjiyo merkezi kurularak kalp hastalıkları konusunda önemli bir merkez olma yolunda hastanenin ilerlediğini ifade etti.

Erdem, kalp damar cerrahisi uzmanı ataması için emeği geçenlere teşekkür etti.