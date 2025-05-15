Konya'nın Hüyük ilçesinde traktör sürücülerine reflektör dağıtımı yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığınca kazaların önlenmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Çamlıca Mahallesi'nde program düzenlendi.
Etkinlikte, 33 traktör sürücüsüne reflektör dağıtıldı, güvenli sürüş hakkında bilgi verildi.
Programa, Kaymakam Muhammed Ebrar Evsen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Sabih Ölmez ve çiftçiler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hüyük'te Traktör Sürücülerine Reflektör Dağıtımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?