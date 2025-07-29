Konya'nın Hüyük ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Selki Mahallesi'nde Mehmet Akşam'a ait evde mutfak tüpünden kaynaklı yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Olayda yaralanan Akşam ve eşi Hüyük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hüyük'te Yangın: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?