Huzurevi Sakinlerinden Mantar Üretimi Projesi - Son Dakika
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Huzurevi Sakinlerinden Mantar Üretimi Projesi

Huzurevi Sakinlerinden Mantar Üretimi Projesi

Sinop'taki huzurevi sakinleri, 'Üretimin yaşı olmaz' projesiyle mantar yetiştiriyor ve hasat ediyor.

21.01.2025 12:48
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Sinop'ta "Üretimin yaşı olmaz" diyerek yola çıkan huzurevi sakinleri, misafiri oldukları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde oluşturulan alanda mantar üretimi gerçekleştiriyor.

Yaşlıların rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmak ve boş zamanlarını verimli değerlendirmelerine olanak sağlamak isteyen merkez yönetimi, "Üretimin yaşı olmaz" temasıyla Mantar Yetiştiriciliği Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında 80 kişinin yaşam sürdüğü huzurevindeki bazı sakinlere, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince mantar kompostu oluşturulması ve bakımının yapılmasıyla ilgili eğitim verildi.

Huzurevi sakinlerinin bazıları, aldıkları eğitim sayesinde merkezin içinde bulunan 40 metrekarelik alanda mantar yetiştirmeye başladı.

İlk istiridye mantarı hasadını da yapan huzurevi sakinleri, yetiştirdikleri mantarları huzurevinin bahçesinde düzenledikleri mangal etkinliğinde tüketti.

"Büyüklerimiz, bir şey üretmenin mutluluğunu yaşadı"

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, AA muhabirine, projenin "Üretimin yaşı olmaz" düşüncesiyle ortaya çıktığını söyledi.

Huzurevinde misafir ettikleri kişilerin, yaşları ne olursa olsun mutlaka bir şeyler üretebileceğine inandıklarını vurgulayan Yıldırım, o nedenle merkez yönetiminin yaşlılara yönelik bu tür projeler hayata geçirmeye başladığını anlattı.

Merkezde kalan yaşlı vatandaşların hayat enerjilerine en güzel katkının onlara yeni uğraşlar kazandırmak olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Huzurevimizin fiziki imkanları mantar yetiştirmeye müsaitti. Büyüklerimizi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün desteğiyle mantar kompostu hazırlamayla ilgili bir eğitimden geçirdik. Bu kompostların hepsinin büyüklerimizle hazırlığını yaptık. Sonra da projeyi hayata geçirdik. Tabii projenin hayata geçirilmesinde en önemli şey hasat yapmaktı. Hasat yapma aşamasına gelindiğinde büyüklerimizin bir şey üretme duygusunu yaşaması hepimizi son derece mutlu etti." dedi.

Yıldırım, mantarların tüm yetiştirme sürecinde yaşlıların büyük heyecan duyarak bir şey üretmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Büyüklerimizle burada kompostların hazırlanması ve sonraki aşamalarda odanın nemlendirilmesi, mantarın kök salması, büyümesi, bütün heyecanları birlikte yaşadık. Zaman zaman ben de geldim. Büyüklerimiz, bir şey üretmenin mutluluğunu yaşadı." diye konuştu.

Her hasatta 50-60 kilogram civarında mantar elde etmeyi planladıklarını belirten Yıldırım, hasat sezonunun sonunda bu rakamın toplam 500 kilograma ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

"Doğanın özlemini burada hep birlikte yaşadık"

Huzurevi sakini 64 yaşındaki Mustafa Avcı ise yönetimin kendilerine böyle bir öneriyle geldiğini, kendilerinin de bunu kabul ettiklerini dile getirdi.

Gördükleri bir aylık eğitimin ardından yetiştiriciliğe başladıklarını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Eğitimde mantar kompostu nasıl hazırlanıyor, nemlendirme nasıl yapılıyor, bunlar bize öğretildi. Tabii 4-5 karışımla bunları bodrumda yetiştirdik. Bir ay içerisinde bu duruma getirdik. Şimdi de hasadını yaptığımız mantarları ızgarada pişirerek yedik. Böylelikle o doğanın özlemini burada hep birlikte yaşadık, çıkardık."

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Tarım, sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Huzurevi Sakinlerinden Mantar Üretimi Projesi - Son Dakika

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