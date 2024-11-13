Huzurevinde Aşk: 83 Yaşında Evlendiler - Son Dakika
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Huzurevinde Aşk: 83 Yaşında Evlendiler

Huzurevinde Aşk: 83 Yaşında Evlendiler

Kastamonu'daki huzurevinde tanışan 83 yaşındaki Hatice ve 75 yaşındaki Ali, nikah töreniyle evlendi.

13.11.2024 12:17
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Kastamonu'da huzurevinde tanışan 83 yaşındaki Hatice Yumrukçal ile 75 yaşındaki Ali Çömez, törenle dünyaevine girdi.

Kastamonu Belediyesi Ömerül Faruk Darende Huzurevi'nde 3 ay önce tanışan Yumrukçal ve Çömez, evlenme kararı aldı.

Kararlarını huzurevi yönetimine bildiren Yumrukçal ve Çömez için nikah töreni düzenlendi.

Huzurevindeki salona kol kola giren çiftin nikahını, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı kıydı.

Çifte mutluluklar dileyen Baltacı, evlilik cüzdanını Yumrukçal'a verdi.

Nikahın ardından pasta kesen çift, arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde eğlendi.

Hatice Yumrukçal, AA muhabirine, çok mutlu olduğunu söyledi.

Ali Çömez ile çok iyi anlaştıklarını vurgulayan Yumrukçal, "Ben biraz ayağımdan rahatsızdım. Ali, benim her şeyimi alıyordu. En sonunda bana evlilik teklif etti, ben de kabul ettim. 'Bir kutu çikolata yaptır, git müdüre hanımdan iste beni' dedim. O da gitti istedi." ifadelerini kullandı.

Yumrukçal, çok güzel bir düğünleri olduğunu dile getirerek "Çok mutluyum. Belki kimsenin düğünü bu şekilde olmamıştır. Allah herkesten razı olsun. Bundan sonra da burada kalmaya devam edeceğiz." dedi.

"Balayı için Belediye Başkanı bizi İstanbul'a gönderecek"

Ali Çömez de güzel bir düğünle evlendiklerini belirterek "Ben Hatice Hanım'a yardım ediyordum. Sonra aşk başladı, sevdim, evlenme teklif ettim. O da beni müdüre hanıma yönlendirdi. Müdüre hanıma, 'Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istiyorum' dedim. O da verdi, çok mutluyum. Balayı için Belediye Başkanı bizi İstanbul'a gönderecek." diye konuştu.

Huzurevi müdürü Elif Buket Biçiçioğlu ise çiftin huzurevine 3,5 ay kadar önce geldiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Başta biz hiçbir şey hissetmedik. Konuşuyorlar, yemekhanede yan yanalardı, dışarı yürüyüşe çıkıyorlardı. Bir gün Ali amca odama geldi. Çikolata yaptırmış, yanıma oturdu. Hatice teyzeyi benden istedi. Biz de 'Tabii' dedik, çok sevinerek kabul ettik. İlk kez böyle bir nikah oldu. Biz de huzurevimiz olarak destekledik."

Kaynak: AA

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