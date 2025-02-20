I. Beyoğlu Film Günleri Başladı - Son Dakika
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I. Beyoğlu Film Günleri Başladı

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Beyoğlu'nda düzenlenen I. Beyoğlu Film Günleri, 15 ülkeden 15 film ile sinemaseverleri tarihi ve kültürel bir atmosferde buluşturuyor. Etkinlik, 27 Şubat'a kadar sürecek ve ücretsiz film gösterimleri içerecek.

20.02.2025 14:29  Güncelleme: 15:08
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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda, sinema aracılığıyla farklı coğrafyalardan hikayelerin bir araya getirildiği I. Beyoğlu Film Günleri başladı. 15 ülkeden 15 film, 27 Şubat'a kadar devam edecek etkinlikte Beyoğlu'nun tarihi ve kültürel dokusunda sinemaseverlerle buluşuyor.

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul'daki başkonsolosluklarla iş birliği yaparak hayata geçirilen etkinlik, dünya barışına en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde sanatın birleştirici gücünü yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Etkinliğin açılış töreni, İBB Beyoğlu Sineması'nda düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos ile birlikte yerli ve yabancı sanatseverler katıldı.

"Sinemanın birleştirici gücünü hep birlikte hissedeceğiz"

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sinemanın Beyoğlu'nun kültürel mirasında önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekerek, "Tarihi sinema salonları arasında kıymetli bir adım atıyoruz. Sinemanın birleştirici gücünü burada, Beyoğlu'nda hep birlikte hissedeceğiz. Her film, kendi kültürünün bir yansıması olacak ve hepimizi ortak bir duygu etrafında buluşturacak" dedi.

"Kültürel bağlarımızı güçlendireceğine inanıyoruz"

İtalya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Elena Clemente ise Beyoğlu Film Günleri'nin kültürel bağları güçlendireceğine inandığını belirterek, "Bu festival, sinemanın diyalog ve karşılıklı anlayış sağlama gücünü gözler önüne seriyor. Önümüzdeki günlerdeki gösterimlerini sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından İtalya yapımı Dünyanın En Güzel Günü filmi ilk gösterimiyle izleyicilerle buluştu.

Film gösterimleri ücretsiz

Etkinlik boyunca, 15 farklı ülkenin Başkonsoloslukları ve Kültür Merkezleri tarafından seçilen 15 film ve bir Türk filmi özel gösterimle izleyicilere sunulacak. Sinemanın evrensel dilini ve kültürler arası bağları vurgulayan bu etkinlik, 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Beyoğlu Film Günleri'ne katılmak isteyen sinemaseverler, Beyoğlu App üzerinden ücretsiz rezervasyon yaptırarak etkinliğe katılabilecek. Film gösterimleri, 19 Şubat'tan itibaren İBB Beyoğlu Sineması'nda çeşitli saatlerde düzenlenecek. Etkinlik, Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Çekya, Danimarka, Gürcistan, Filipinler, Fransa, Hindistan, KKTC, İtalya, Japonya, Makedonya ve Macaristan'ın katılımıyla yapılıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel I. Beyoğlu Film Günleri Başladı - Son Dakika

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