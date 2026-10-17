Antalya\'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi sona erdi

ULUSLARARASI Uzay Federasyonu (IAF) Antalya'da 113 ülkeden 7 bin 604 delegenin katıldığı 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'ne ilişkin değerlendirmesinde, 49 uzay ajansı başkanının ay ekonomisi, yörüngedeki faaliyetlerin dayanıklılığı ve küresel sorunlara uzay temelli çözümleri görüştüğünü açıkladı. Federasyon, kongrenin uluslararası diyalog ve iş birliği açısından güçlü bir miras bıraktığını belirtti.

IAF, Antalya'da 5-9 Ekim tarihlerinde 'Dünyanın Daha Fazla Uzaya İhtiyacı Var' temasıyla gerçekleştirilen 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC 2026) ardından katılım verileri, uzay ajansı başkanları ile siyasi temsilcilerin toplantıları, öğrencilere yönelik etkinlikler ve federasyonun gelecek organizasyonlarına ilişkin bilgileri içeren bir değerlendirme yayımladı.

Federasyonun değerlendirmesinde, kongrenin öne çıkan etkinliklerinden 3'üncü IAF Küresel Uzay Liderleri Zirvesi'nin 49 uzay ajansı başkanını buluşturduğu belirtildi. Zirvede ay ekonomisinin gelişimi, yörüngedeki faaliyetlerin dayanıklılığı ve dünyadaki sorunların çözümünde uzay teknolojilerinin kullanılması konularının ele alındığı bildirildi.

113 ÜLKEDEN 7 BİN 604 DELEGE

IAF, kongreye 113 ülkeden 7 bin 604 delegenin katıldığını, en yüksek katılımın Türkiye, ABD, Almanya, İtalya ve Çin'den gerçekleştiğini açıkladı. Açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı hatırlatılan değerlendirmede, bu katılımın Türkiye'nin uzay sektörünü geliştirme ve küresel uzay topluluğuyla uluslararası iş birliğini güçlendirme kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.

BAKANLAR VE PARLAMENTERLER BULUŞTU

Federasyon, kongre kapsamında gerçekleştirilen 16'ncı IAF Bakanlar ve Parlamento Üyeleri Uluslararası Toplantısı'nın 40 ülkeden 195 katılımcıyı ağırladığını bildirdi. Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da aralarında bulunduğu bakan ve devlet sekreteri düzeyinde 12 temsilci ile 23 parlamenterin toplantıya katıldığı kaydedildi.

HALK GÜNÜ'NE 4 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

IAF'ın değerlendirmesinde, Halk Günü etkinliklerine çoğunluğunu 17 yaş altındaki öğrencilerin oluşturduğu 4 bini aşkın kişinin katıldığı belirtildi. Programın gençleri uzayın sunduğu olanakları keşfetmeye teşvik ettiği ifade edilirken, astronotlarla yüz yüze buluşmaların etkinliklerin öne çıkan bölümlerinden olduğu vurgulandı. Federasyon, beşinci Uluslararası Astronotlar Buluşması kapsamında 30'u aşkın astronotu Antalya'da bir araya getirdiğini bildirdi.

Federasyon, Antalya'daki kongrenin IAF'ın büyümesi açısından da önemli bir aşama olduğunu belirtti. Değerlendirmede, 51 yeni kuruluşun katılmasıyla 84 ülkedeki üye kuruluş sayısının 621'i aştığı kaydedildi. Bolivya ve Maldivler'in de yakın dönemde federasyonda temsil edilmeye başlandığı bildirildi.

BAYRAK POLONYA'YA DEVREDİLDİ

IAF, kapanış töreninde federasyon bayrağının, 2027'de Polonya'nın Poznan kentinde yapılacak kongrenin ev sahibi Avrupa Uzay Vakfı'nın kurucusu ve başkanı Lukasz Wilczynski başkanlığındaki heyete devredildiğini açıkladı. Kongre sırasında gerçekleştirilen IAF Genel Kurulu'nda ise 2029 yılındaki Uluslararası Uzay Kongresi'nin ev sahibi olarak İsviçre'nin Cenevre kentinin seçildiği belirtildi.

Federasyon değerlendirmesinde Antalya'daki kongrenin uluslararası diyalog, iş birliği ve gelecek kuşaklara ilham verme açısından güçlü bir miras bıraktığı vurgulandı. Organizasyonun küresel uzay topluluğunun bir sonraki buluşmasına zemin hazırladığı da belirtildi.