Ian Berry'nin Denim Ötesi Sergisi Uzatıldı

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İngiliz sanatçı Ian Berry'nin Kalyon Kültür'de açılan "Denim Ötesi (Beyond Denim)" sergisi, 15 Haziran'a sanatseverlerle buluşacak.

Kalyon Kültür'den yapılan açıklamaya göre, bu ay sona ermesi planlanan ancak gördüğü ilgi nedeniyle süresi uzatılan sergi, sanatı "denim" kumaşla anlatan sanatçının özel eserlerinin yanı sıra Kalyon Kültür için hazırladığı eserlerinden oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora, serginin gördüğü yoğun ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Yıllar içinde nice şairleri, yazarları, ressamları ağırlayan Taş Konak'ta bu özel ev sahipliğini Kalyon Kültür olarak sürdürmekten dolayı son derece gururluyuz. Gördüğümüz ilgi ise mutluluk ve heyecan verici." ifadelerini kullandı.

Özellikle üniversite ve meslek liselerinin tekstil, moda tasarım bölümlerinden ziyaretçi akınına uğradıklarını aktaran Bora, şunları kaydetti:

"Kalyon Kültür'de şimdiye kadar yerli ve yabancı pek çok sanatçımızı ağırladık, hepsinde de sanatseverlerin güzel bir ilgisiyle karşılaştık. Sanatçımız Ian Berry'nin Denim Ötesi sergisinde de bu durum değişmedi ve şimdiye kadar on binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Gördüğümüz ilgi karşısında sergimizin tarihini 15 Haziran'a kadar uzatmaya karar verdik. Tüm sanatseverleri denim dünyasında eşsiz bir görsel şölen sunan sergimize davet ediyoruz."

Sergi, üniversitelerin katılımıyla devam ediyor

Sergiye, üniversitelerin tekstil, tasarım bölümleri ile meslek liselerinin moda tasarım bölümleri yoğun katılım gösteriyor.

Nişantaşı Rüştü Uzel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü, İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü, Bahçeşehir Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım, İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü, Bilgi Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, Maltepe Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojisi Alanı, Esenyurt TOKİ Ali Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü sergiyi ziyaret eden okullar içinde yer aldı.

Art Business News tarafından "30 Under 30" listesine seçilen, eserleri ABD ve Avrupa'daki sanat merkezlerinde sergilenen Ian Berry, jean endüstrisiyle bağlantılı en etkili 50 isim arasında gösteriliyor.