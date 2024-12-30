(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine sağlanan 15 bin TL'lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" projesi ücretlerinin yeni yılın ilk haftasında 100 bin öğrencinin hesabına yatacağını duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), öğrencilere destek kapsamında başlattığı 15 bin TL'lik "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" yılın ilk haftasında 100 bin öğrencinin hesabına yatırılacak.
Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 bin liralık genç üniversiteli eğitim desteğinin ilk taksiti yeni yılın ilk haftası 100 bin gencimizin hesabına yatmış olacak. Yeni yılın eğitim hayatınızda başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İBB, 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Eğitim Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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