İBB Başkan Adayı Kurum: İstanbul'da Yeşil Alanları Artıracağız
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum, seçim vaatleri arasında yer alan yeşil alanların artırılması hedefini açıkladı. Kurum, 39 ilçede bulunan tüm yeşil alanları artırarak kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını 7,80 metrekareden 11,80 metrekareye çıkarmayı planladıklarını belirtti.
25.01.2024 - 13:07,
Güncelleme: 13:08
İBB Başkan Adayı Kurum: "39 ilçemizde tüm yeşil alanlarımızı artıracağız. Kişi başına aktif yeşil alanı 7,80'den 11,80 metrekareye çıkaracağız."
Kaynak: AA