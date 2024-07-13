İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde Muharrem Matemi Lokması Programına Katıldı - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde Muharrem Matemi Lokması Programına Katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde düzenlenen 'Muharrem Matemi Lokması' programına katıldı. İmamoğlu, konuşmasında kardeşçe bir arada yaşamanın önemine vurgu yaparak, Alevi vatandaşların ihtiyaçlarına en üstün gayreti göstereceklerini belirtti. Ayrıca, cemevlerinin Alevi vatandaşların ibadethaneleri olduğunu ve bu konuda en doğru adımları atacaklarını söyledi.

13.07.2024 00:29
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde düzenlenen "Muharrem Matemi Lokması" programına katıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de yer aldığı programda konuşan İmamoğlu, sofrada bulunmaktan onur duyduğunu söyledi.

İmamoğlu, kardeşçe bir arada yaşamanın hayalini hep beraber güçlendirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Kerbela acısı aslında her birimizin büyük acısıdır. Böyle bir acıya kayıtsız kalmak bu topraklarda yaşayan hiçbir insanımıza yakışmaz." dedi.

Alevi vatandaşların ihtiyaçları noktasında en üstün gayreti göstereceklerini vurgulayan İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cemevleri Alevi vatandaşlarımızın ibadethaneleridir, nokta. Bunun üzerine hiçbir yorum yapılmamalıdır, yapılamaz. Bu yönüyle cemevlerinin ibadethane olduğuyla ilgili eksik kalan yerelde veya genelde tüm hususlarla ilgili en doğru, en sağlam, en güçlü adımları atacağımızdan da kimsenin kuşkusu olmasın."

Alevi vatandaşların hak ve hukuk mücadelesine destek sözünü yineleyen İmamoğlu, herkesin eşit olması için mücadele ettiklerini kaydetti.

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından muharrem matemi lokması, dede Ferhat Bozkaya'nın okuduğu duayla dağıtıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde Muharrem Matemi Lokması Programına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kıraç Cemevi'nde Muharrem Matemi Lokması Programına Katıldı - Son Dakika
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