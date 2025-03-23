İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tutuklandı

(SİLİVRİ) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" ve "Kent Uzlaşısı"na yönelik "terör örgütüne yardım" iddialı soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve bu sabah tutuklanmalarına karar verilen isimlerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan 51 kişi adliyeden çıkartılmalarının ardından Silivri'deki bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.