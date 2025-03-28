İBB Başkanvekili Aslan, Bayramlaşma Programında İmamoğlu'nun Mesajını Paylaştı - Son Dakika
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İBB Başkanvekili Aslan, Bayramlaşma Programında İmamoğlu'nun Mesajını Paylaştı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, İBB çalışanlarıyla bayramlaşarak seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını iletti. Aslan, İmamoğlu'nun tüm çalışanlara teşekkür ettiğini ve halkın iradesine bağlılıklarını vurguladı.

28.03.2025 14:45  Güncelleme: 15:04
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Saraçhane Hizmet Binası'nda çalışanlarla bayramlaştı. Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaşan Aslan, "İmamoğlu, tüm çalışma arkadaşlarımızın aileleriyle beraber bayramını kutluyor; tüm Türkiye'ye sevgilerini ve saygılarını iletiyor. Ayrıca gece gündüz fedakarca çalışarak hizmetleri aksatmadığınız için hepinize teşekkür ediyor" dedi.

İBB Saraçhane Hizmet Binası'nda, İBB üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Hizmet binası avlusunda gerçekleşen törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbulluların oylarıyla seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. Aslan, "Mübarek Ramazan Bayramı'nızı şimdiden kutluyorum. Seçilmiş büyükşehir belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, size kucak dolusu sevgi ve selamlarımı getirdim. İmamoğlu, tüm çalışma arkadaşlarımızın aileleriyle beraber bayramını kutluyor; tüm Türkiye'ye sevgilerini ve saygılarını iletiyor. Ayrıca gece gündüz fedakarca çalışarak hizmetleri aksatmadığınız için hepinize teşekkür ediyor. Ailelerinizle birlikte Ramazan Bayramınızı kutluyor, tüm Türkiye'ye sevgilerini ve saygılarımı iletiyor" şeklinde konuştu.

"Emaneti sahibine teslim edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz"

Başkanvekili Aslan, en kısa sürede İmamoğlu'nun görevine döneceğini belirterek, "Emaneti sahibine teslim edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Halkın iradesine ve demokrasiye olan bağlılığımız sonsuz" dedi.

Konuşmanın ardından İBB'nin üst yönetimi ve çalışanlar tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Başkanvekili Aslan, Bayramlaşma Programında İmamoğlu'nun Mesajını Paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanvekili Aslan, Bayramlaşma Programında İmamoğlu'nun Mesajını Paylaştı - Son Dakika
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