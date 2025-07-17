İBB Bütçe Yönetimi İçin Soru Önergesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB'nin 2019-2025 dönemine ilişkin bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Süheyla Topçu, kamu maliyesinde sürdürülebilirlik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince, İBB'nin 2019-2025 dönemine ilişkin bütçe yönetimi, yatırım öncelikleri ve borçlanma politikalarının kamuoyuna açıklıkla sunulması gerektiğini söyledi.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, yatırım önceliklerinin belirlenmesinin, borçlanmanın izlenebilirliğinin, öz kaynak artışı ve mali kaynakların verimli kullanımının yerel yönetimlerin temel yükümlülükleri arasında yer aldığını belirten Topçu, "2019 ve 2025 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplam bütçesi ne kadardır? Yıllar bazında, toplam bütçe içerisinde yatırım giderlerine ayrılan payın oranı yüzde kaçtır? 2019 ve 2025 arasında İBB'nin gerçekleştirdiği toplam borçlanma miktarı ne kadardır? Toplam borç stokunun kısa ve uzun vadede iç borç, dış borç, iştirak ve teminat borçları olarak dağılımı nasıldır?" ifadelerini kullandı.

Topçu, ihalelerle ilgili olarak da "2019 ve 2025 yılları arasında İBB tarafından gerçekleştirilen toplam ihale sayısı ve parasal büyüklüğü nedir? Bu ihalelerin kaçı pazarlık usulü (21/b ve 21/f) kapsamında yapılmıştır? 6 yılda yapılan bu ihalelerin yüzde kaçı canlı yayımlanmıştır? Canlı yayın dışı bırakılan yayınların toplam oranı nedir ve bu tercihin gerekçeleri nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Süheyla Topçu, İBB bütçesiyle ilgili şunları kaydetti:

"İBB'nin 2019-2025 döneminde yürüttüğü bütçe politikaları doğrultusunda öz kaynaklardaki artış ya da eksilmenin yıllara göre bütçe içerisindeki oranı yüzde kaçtır? 6 yıllık dönemde, personel giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, faiz giderleri, sermaye transferlerinin yıllara göre bütçe içerisindeki artış oranları ve gerçekleşmesi ne kadardır? İBB Başkanının 2019 yılında kamuoyuna ilan ettiği projelere 6 yıllık toplam bütçe içinde ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu projeler için ayrılan payın toplam bütçeye oranı yüzde kaçtır? Bu projelerin ne kadarı gerçekleşmiştir? Yukarıdaki sorularımızın Başkanlık makamı tarafından en kısa sürede yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederiz."

Soru önergesinin Başkanlık makamına havalesi, oy birliğiyle kabul edildi.