İBB Davası'nda 7 sanık tahliye edildi, Melih Gecek ikinci tutuklamayla çıkamadı - Son Dakika
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İBB Davası'nda 7 sanık tahliye edildi, Melih Gecek ikinci tutuklamayla çıkamadı

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Davası'nın 101'inci gününde 7 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Ancak hakkında dün ikinci tutuklama kararı verilen Melih Gecek cezaevinden çıkamayacak. İmamoğlu, 'Adalet dışarıda. Adalet millette. Millet ayağa kalksın' dedi.

Haber: ZUHAL ÇİLOĞLAN-ESRA TOKAT

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 101'inci gününde İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Ümit Polat, Nilgün Cendek, Tolga Kılıç, Melih Gecek, Aytekin Karaarslan, Fatih Temur ve Adem Başer hakkında tahliye kararı verdi. Ancak Melih Gecek, dün hakkında ikinci kez verilen tutuklama kararı nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Tahliye kararının ardından duruşma salonundan ayrılan Ekrem İmamoğlu, izleyicilere, "Adalet dışarıda. Adalet millette. Millet ayağa kalksın" diye seslendi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, İBB Davası'nın 101'inci gününde Ümit Polat, Nilgün Cendek, Tolga Kılıç, Melih Gecek, Aytekin Karaarslan, Fatih Temur ve Adem Başer'in tahliyesine karar verdi. Ancak Gecek, dün verilen ikinci tutuklama kararı nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

Tahliye kararının ardından salondan ayrılırken izleyicilere seslenen İmamoğlu, "Adalet dışarıda. Adalet millette. Millet ayağa kalksın" dedi.

Davanın 3. duruşması iki hafta sonra başlayacak.

İMAMOĞLU, SAVUNMASINDA GEÇEK'İN İKİNCİ KEZ TUTUKLANMASINDAN BAHSETMİŞTİ

İmamoğlu, savunmasının sabahki bölümünde İSBAK ve İSTTELKOM'da yöneticilik yapan tutuklu sanık Melih Gecek'in yeniden tutuklanmasını gündeme getirdi. Gecek'in duruşmaya katılmak üzere cezaevinden ayrılmadan önce savcılık tarafından SEGBİS üzerinden ifadesinin alındığını, duruşma sonrasında cezaevine döndüğünde ise yeniden SEGBİS'e çıkarılarak tutuklandığını anlattı.

İmamoğlu, Gecek'in ifadesi sırasında kendisine 15 gün daha hazırlanmasının söylendiğini belirterek, "Melih son derece samimi ve içten bir şekilde ifadesini veriyor. Ardından kendisine, 'Sen bir 15 gün daha düşün. Bir hazırlık yap, hafızanı tazele. Seni yeniden ifadeye çağıracağım' deniyor" ifadelerini kullandı.

Gecek'in duruşmalara katılabileceğinin söylendiğini aktaran İmamoğlu, "Melih de masumiyetine güvenerek, 'Duruşmaya katılabilirim, değil mi?' diye soruyor. 'Tabii, tabii, katıl' yanıtını alıyor. Ardından, 'Sen bir 15 gün çalış. Hatta seni hafta sonu aldırırım, hafta içi değil; sen yine duruşmalarına katılırsın' deniyor. SEGBİS görüşmesi bitiyor ve Melih buraya geliyor" dedi.

Gecek'in cezaevine döndükten sonra yeniden SEGBİS'e çıkarıldığını öğrendiğini söyleyen İmamoğlu, "Sabah alınan ifadede Melih'le ilgili havale yok, mahkemeye havale yok, hiçbir şey yok. Tek başına Melih'i cezaevine girer girmez SEGBİS'e alıyorlar, mahkemeye çıkartıyorlar. Mahkemeye havale dahi edilmemiş Melih'e tutuklama kararı veriyorlar. Bu, tesadüfün iğne deliğinden geçmesi değil mi, Sayın Başkan, Sayın Heyet?" diye konuştu.

İmamoğlu, "Yedek tutuklama, bu utanmazlık değil de nedir? Hani Melih 15 gün sonra yeniden ifade verecekti" ifadelerini kullandı.

"MASUMİYETİNE BÜTÜN HÜCRELERİME KADAR İNANIYORUM"

Geçek'in tutuklanmasının yargılamaya müdahale anlamına geldiğini savunan İmamoğlu, mahkeme heyetine seslenerek, "Üç gündür sürekli aynı şeyi söyledim. Benden önce tahliye edilen tutuklular da dile getirdi: 'Bizimle ilgili kararı siz ve heyetiniz verin.' Bu mahkemeye siyasetin ya da yargı mensubu olmasına rağmen siyasallaşmış karakterlerin gölgesini düşürtmeyin, dedik. Bunu başarmanızı arzu ettik, hala da ediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Fakat belli ki birileri kararı size bırakmamaya yemin etmiş. Dün bunun çok acı ve vahim bir örneğini yaşadık" ifadelerini kullandı.

Geçek'in masumiyetine inandığını da söyleyen İmamoğlu, "Şurada en masum beş kişiyi saymamı isteseniz, birinin Melih Geçek olacağını söylerim. Masumiyetine bütün hücrelerime kadar inanıyorum. Bu kadar eminim!" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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