İBB davasında 101. günde savcı, tutuklu iki sanık Polat ve Cendek için tahliye istedi - Son Dakika
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İBB davasında 101. günde savcı, tutuklu iki sanık Polat ve Cendek için tahliye istedi

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İBB davasında 101. günde savcı, tutuklu iki sanık Polat ve Cendek için tahliye istedi
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İBB davasının 101. gününde duruşma savcısı ara mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesini talep ederken adli kontrol tedbiri bulunan tüm sanıkların tedbirlerinin devamını istedi.

Haber: Esra TOKAT - Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 101. gününde duruşma savcısı ara mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Ümit Polat ve Nilgün Cendek'in tahliyesini talep etti.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 101'inci günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde görülüyor.

Bugün duruşmada İmamoğlu'nun savunması, çapraz sorgusu ve avukatlarının savunması tamamlandı.

Ardından duruşma savcısı, ara mütalaasını sundu. Savcı, tutuklu sanıklar Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat ve Ağaç A.Ş. çalışanı Nilgün Cendek'in tahliyesini talep etti.

Polat, dosya kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vermişti. Cendek ise ana dosya ile birleştirilen Ağaç A.Ş. ek iddianamesi kapsamında beş buçuk aydır tutuklu bulunuyordu.

Ayrıca adli kontrol tedbiri bulunan tüm sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamı istendi.

Kaynak: ANKA
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