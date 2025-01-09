İBB'den Adalar'a Yeni Bina Temeli - Son Dakika
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İBB'den Adalar'a Yeni Bina Temeli

İBB, Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreninde protesto ile karşılaştı.

09.01.2025 16:49
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi.

Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.

"Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıyan gruptan bir kişi, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diye slogan attı.

Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." dedi.

Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim. Daha güçlü kuşak geldi. Onlar da bizim dostlarımız. Sadece tepki göstermenin usulü ve üslubu açısından elbette ki durumunuza ve duygunuza ilgi gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Ama şu anda gösterdiğiniz panolarla arkanızda burayı izlemeye çalışan insanların önünü kesiyorsunuz. Mesela, onu sürekli elinizde tutarak kendinize, vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Çünkü biz zaten gördük, sizin söylediklerinizi duyduk, takip ediyoruz, size dönük cevaplarımızı verdik. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin çok da verimli bir protesto biçimini olmadığını söyleyeyim size." ifadelerini kullandı.

Daha sonra açılış programı konuşmasına devam eden İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana Adalar'ın kaderinin değiştiğini, buranın her sorununa özenle ilgi ve çaba gösteren bir bakış açıları olduğunu söyledi.

Protestonun devam etmesi üzerine İmamoğlu, eylemci gruba, "Sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto." diye karşılık verdi.

Tepki gösteren grup ile diğer katılımcılar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden İmamoğlu, ilçenin mis gibi koktuğunu söyleyerek, "Adalar'da kötü bir koku yok. Kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz, bu yıl sonunda meyvesini verecek. ve göreceksiniz Adalar görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacak." şeklinde konuştu.

Temelini atacakları ve bu yıl içinde tamamlamayı planladıkları yeni belediye binasını da Adalar'a kazandırmaktan dolayı gururlu oldukların ifade eden İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kesinlikle Adalar'da her yaptığımız işte, bu güzel Prens Adaları'nın, tarihi adaların dünden bugüne geldiği seyri takip ederek, bundan sonraki 50 yılını, 100 yılını hesaba katarak, kendini koruyan, hatta zaman içinde kötü yapılmış yapıları da arındırarak, tabiri caizse Türkiye'nin biblosu gibi, İstanbul'un en güzel köşelerinden birisi haline gelmesini sağlamak konusunda, kendimi çok mesul kabul ediyorum. Bu kadar güzel bir coğrafyanın tamamıyla iyiliklerle anılmasını, hem burada yaşayan insanlarına huzur vermesi hem de dışarıdan gelen insanların buranın nizamına ve disipline uygun biçimde zaman geçirmesini sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Biz, memleketimizi seviyoruz. Biz, İstanbul'umuzu seviyoruz. İstanbul'un her ilçesini seviyoruz."

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler, butona basarak temele ilk harcı döktü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB'den Adalar'a Yeni Bina Temeli - Son Dakika

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