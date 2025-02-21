İbb Ekipleri Aralıksız Çalışıyor

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(İSTANBUL) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle "Kış Şartlarıyla Mücadele Olay Türü Planını" devreye alan İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM 7 gün 24 esasına göre çalışmaya devam ediyor. 13 bin 115 İBB personelinin koordineli çalışmasıyla yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışına rağmen İstanbul genelinde ciddi bir sorun yaşanmadı.

İstanbul genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgili birimler sahada tam kapasiteyle çalışmalarını sürdürüyor. İBB ve diğer ilgili kurumlardan 33 birim temsilcisiyle (İBB Birimleri, Emniyet, Jandarma, Karayolları, İCA, KMO, Avrasya Tünel İşletme, İGA) koordinasyon AKOM'dan sağlanıyor.

Dün gece saat 22.00 itibariyle Boğaz çevresinde başlayan yoğun kar yağışı, gece boyunca aralıklarla etkili oldu. Sabah saatlerinde geçici olarak hafifleyen yağışın, öğle saatlerinden itibaren 40-60 km/s hızındaki rüzgarla birlikte yeniden kuvvetleneceği öngörülüyor. İstanbul'un birçok noktasında yer yer yoğun kar yağışı ve buzlanma riskinin devam edeceği belirtiliyor. AKOM'un son raporuna göre, kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

"Gece boyunca yürütülen çalışmalar"

İBB ekipleri, gece boyunca İstanbul genelinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Özellikle ana arterler, meydanlar, metro giriş çıkışları, otobüs durakları, üst geçitler ve kritik yollarda kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleme çalışmaları yapıldı.

Aralıksız sürdürülen çalışmalar sayesinde ana yollarda hiçbir aksama yaşanmadı. İstanbul'da trafik seviyesi gün boyu yüzde 20 seviyelerinde gerçekleşti.

Boğaz çevresi, Eyüpsultan, Sarıyer ve Arnavutköy bölgelerinde yoğun kar yağışına karşı sürekli müdahaleler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü bağlantı yollarında ekipler ring halinde çalışarak buzlanmayı önledi.

Şehir hastaneleri, metro istasyonları, toplu taşıma durakları ve kamu binaları çevresinde tuzlama çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Şile, Çatalca, Silivri gibi kırsal bölgelerde kar küreme ekipleri aralıksız görev yaptı.

İBB ekipleri ara yollar için ilçe belediyelerine destek verdi. Özellikle tehlike arz eden yaya yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı.

Defin işlemlerinin devam etmesi ve ziyaretler için yol açma çalışmaları mezarlıklarda da yapıldı. İstanbul'daki tüm mezarlıklarının iç yolları kardan temizlendi.

İBB Trafik Kontrol Merkezi, AKOM ve Emniyet birimleriyle koordineli olarak trafiğin aksamaması için çeşitli müdahaleler gerçekleştirildi.

"Zabıta ekipleri çalışmalara sahada destek verdi"

Soğuk havadan etkilenen İstanbullular için metro olmak üzere İBB'ye ait kapalı mekanlarda sıcak içecek servisi yapıldı. Mobil büfeler sahada görev yapan İBB personelleri başta olmak üzere gece mesai yapan İstanbullulara ikramlarda bulundu. İhtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere ana yollara ücretsiz seyyar tuvaletler yerleştirildi.

"Kar küreme, tuzlama ve müdahale çalışmaları"

Son 12 saatte kullanılan malzeme miktarı:

İBB Yol Bakım ekipleri: 16 bin 106 ton tuz, 20 ton solüsyon

Karayolları ekipleri: 2 bin 70 ton tuz, 45 ton solüsyon

ICA ekipleri: 785 ton tuz, 92 ton solüsyon, 20 ton üre

KMO ekipleri: 560 ton tuz, 209 ton solüsyon

"İBB kış çalışmaları müdahale kapasitesi"

Sorumlu Yol Ağı: 4.140 km

Personel Sayısı: 13 bin 115 kişi (önceki 11 bin 916)

Araç ve İş Makinesi Sayısı: 3 bin 582 (önceki 3 bin 375)

Tuz Stoku: 202 bin ton

Kutu Tuz (kritik noktalara): 407 adet (önceki 377)

Solüsyon Kapasitesi: 64 tank (1290 ton, saatte 25 ton üretim)

Traktör Sayısı (köy yolları için): 170

Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 53 (18 kurtarıcı vinç, 35 çekici)

Metrobüs Güzergahı: 104 km, 44 araç ve iş makinesi

Buzlanma Erken Uyarı Sistemi: 60 istasyon

"Evsizlere yardım hizmetleri"

İBB Darülaceze Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kış hizmetleri kapsamında, hava şartlarına bağlı olarak evsiz vatandaşlar tesislerde ve anlaşmalı otellerde misafir ediliyor. Kendilerine banyo, tıraş, kıyafet, sıcak yemek ve barınma hizmetlerinin yanı sıra sağlık taraması, ilaç desteği ve iş olanağı sağlanıyor. Barınma hizmeti verilen evsiz sayısı: 662 kişi (önceki gün 493)

"Sokak hayvanlarına destek"

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için haftada 650 noktada günlük 3 ton kuru mama dağıtımı yapıyor.

"Toplu ulaşımda alınan önlemler"

Olumsuz hava koşulları nedeniyle toplu ulaşımda ek seferler düzenlendi:

İETT: Yüzde 6 oranında artırıldı (1874 ek otobüs seferi)

Metrobüs: Yüzde 4 oranında artırıldı (480 ek sefer)

Metro ve Tramvay: Gerekli durumlarda ek seferler konulacak, Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.00'ye kadar hizmet verildi.

Deniz ulaşımı: Hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatları seferlerinde aksaklıklar yaşanıyor. Gerekli görüldüğünde ek seferler düzenlenecek.

Hava ulaşımı: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararlarıyla uçuş sayıları azaltıldı.

"Alo 153 çözüm merkezi ve yerinde çözüm araçları"

İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'na bağlı Alo 153 Çözüm Merkezi, 7/24 hizmet vererek vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere yönlendiriyor. Yerinde Çözüm araçları ise sahada aktif olarak görev yaparak ihtiyaç duyulan noktalarda destek sağlıyor.

"Kar yağışı devam ediyor"

Öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun şekilde etkili olması bekleniyor. İBB ve AKOM, vatandaşlara trafiğe çıkarken dikkatli olmaları, toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri ve buzlanmaya karşı önlem almaları konusunda uyarılarda bulundu.