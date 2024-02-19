İBB Kültür, Macaristan\'ı Ülke Sineması programında ağırlıyor

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İBB Kültür tarafından düzenlenen "Ülke Sineması" programının üçüncü konuğu Macaristan olacak.

İBB Kültür tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk-Macar yılı kapsamında Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte, "Macarlar", "Beyaz Kısrağın Oğlu", "Kızıllar ve Beyazlar", "Çocuklarıma Günce" ve "Benim XX. Yüzyılım"ın arasında olduğu Macar sinemasından dünya çapında ses getiren filmlerden bir seçki gösterilecek.

Beyoğlu Sineması'nda 23-29 Şubat'ta sinemaseverlerle buluşacak seçkinin programı şöyle:

"Macarlar"- 23 Şubat ve 29 Şubat saat 15.00'te, "Beyaz Kısrağın Oğlu"- 23 Şubat saat 19.00, "Kızıllar ve Beyazlar"- 25 Şubat saat 15.00'te, "Çocuklarıma Günce" - 25 Şubat saat 19.00, "Benim XX. Yüzyılım" - 27 Şubat saat 15.00

Film gösterimlerinin biletleri "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edilebilir.