İBB'nin Emekli Pazar Desteği Projesine Yoğun Talep - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB'nin Emekli Pazar Desteği Projesine Yoğun Talep

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Emekli Pazar Desteği projesine 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu. Koşullara uyan 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL destek verilecek.

12.11.2024 13:39  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul Büyük Şehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden olan "Emeklilere Pazar Desteği"ne başvurular tamamlandı. Projeye, 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu. Başvuranlar arasından koşullara uyan ihtiyaç sahibi 10 bin emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

İBB, emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla "Emekli Pazar Desteği"ni hayata geçirdi. Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İBB'nin destek projesi emekli İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. "Emekli Pazar Desteği"ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu.

10 bin emekliye yılda 10 bin TL

Başvuranlar arasından, İstanbul'da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak.

İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye toplam 100 milyon TL'lik nakdi destek sağlanacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'nin Emekli Pazar Desteği Projesine Yoğun Talep - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:09 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bu memleketi size dar edeceğiz
13:48 Roma, Montella’yı transfer etmek istiyor Roma, Montella'yı transfer etmek istiyor
12:24 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş 5 kardeşin can verdiği evde, anne kapı kolunu çıkarıp gitmiş
12:03 AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu AK Partili eski Belediye Başkanı, gölette ölü bulundu
11:32 Bahçeli’den ’’Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz’’ diye soran gazeteciye tepki Bahçeli'den ''Çözüm sürecinde Erdoğan ile görüş ayrılığı yaşıyor musunuz?'' diye soran gazeteciye tepki
19:23 Başkan seçilen Trump’tan ilk atama Başkan seçilen Trump'tan ilk atama
19:08 Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye’den Dünyanın en ateşli stadyumları belli oldu: Zirvenin sahibi Türkiye'den
18:51 Serbest bırakılan Serdar Ortaç’tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü
18:47 Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir Ferdi Kadıoğlu aylarca forma giyemeyebilir
18:44 Aydın’da demiryolunda bomba alarmı Aydın'da demiryolunda bomba alarmı
18:40 Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D’olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü Şef Danilo Zanna, İzmir Filo D'olio ile Ospitalita Italiana ödülüne layık görüldü
18:32 Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü Haberler.com ile Nişantaşı Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 14:35:55. #1.13#
SON DAKİKA: İBB'nin Emekli Pazar Desteği Projesine Yoğun Talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.