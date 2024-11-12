İBB'nin Emekli Pazar Desteği Projesine Yoğun Talep

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyük Şehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden olan "Emeklilere Pazar Desteği"ne başvurular tamamlandı. Projeye, 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu. Başvuranlar arasından koşullara uyan ihtiyaç sahibi 10 bin emekliye, yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

İBB, emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla "Emekli Pazar Desteği"ni hayata geçirdi. Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

İBB'nin destek projesi emekli İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. "Emekli Pazar Desteği"ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu.

10 bin emekliye yılda 10 bin TL

Başvuranlar arasından, İstanbul'da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak.

İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye toplam 100 milyon TL'lik nakdi destek sağlanacak.